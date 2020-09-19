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Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 19.09.2020 - 13:33 | Son Güncelleme:

Eskişehir'de otomobilin çarptığı 78 yaşındaki bisikletli hayatını kaybetti

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Eskişehir'de otomobilin çarptığı 78 yaşındaki bisikletli hayatını kaybetti
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Eskişehir'de, bisikletiyle alışveriş yapmaya çıkan Sabri Kurnaz'a (78) otomobil çarptı. Kurnaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırmızıtoprak Mahallesi Ali Fuat Güven Caddesi'nde meydana geldi. Bisikletiyle alışverişe çıkan Sabri Kurnaz'a, Gökhan K.'nin kullandığı 26 UP 545 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Kurnaz, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurnaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Gökhan K. ise kazanın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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