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Gündem
Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 08.01.2021 - 14:39 | Son Güncelleme:

Eskişehir’de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi, tutuklandı

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Eskişehir’de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi, tutuklandı
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ESKİŞEHİR’de jandarma tarafından durdurulan otomobilde, 1 kilo 620 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Eskişehir’de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi, tutuklandı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bilecik’ten kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan 2 şüphelinin bulunduğu otomobil, Eskişehir-Bursa karayolunun 27’nci kilometresinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 3 cam kavanoz içerisinde 1 kilo 620 gram esrar, faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi. Araçtaki M.K. ve Ş.M. ise gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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