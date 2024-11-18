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Eskişehir'de otobüs kazası: 1 ölü, 30 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Eskişehir#Kaza#Otobüs
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 10:01

Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

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Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun Derbent mevkisinde Ömer Yeşilyurt (43) idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 16 BGZ 569 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak devrildi.

Eskişehirde otobüs kazası: 1 ölü, 30 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre yolculardan Nihat Yüceler'in (56) öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

Alanya-Bursa seferini yapan otobüste şoför ve muavin dahil 44 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Eskişehirde otobüs kazası: 1 ölü, 30 yaralı

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Eskişehirde otobüs kazası: 1 ölü, 30 yaralı

Eskişehirde otobüs kazası: 1 ölü, 30 yaralı

 

 

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#Eskişehir#Kaza#Otobüs

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