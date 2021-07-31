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AA
Haber Giriş: 31.07.2021 - 17:44 | Son Güncelleme:

Eskişehir'de ormanlara giriş yasaklandı

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Eskişehir'de ormanlara giriş yasaklandı

Ülke genelinde çıkan orman yangınları engellemek ve tedbir almak amacıyla valilikler ormanlık alanlara girişleri yasaklamaya başladı. Eskişehir'le birlikte 9 ilde daha ormanlara giriş yapılmayacak.

Eskişehir'de, orman yangınları tedbirleri kapsamında ormanlık alanlara girişin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde görevlilerin görecekleri işler hakkındaki yönetmenlik gereğince kentte Eskişehir Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu kararıyla 2 Ağustos-30 Eylül'de ormanlara giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.
Ayrıca yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kanun gereği idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.

Eskişehir dışında ormanlık alanlara girişi yasaklanan şehirlere Çanakkale, Bursa, Çankırı, Kastamonu, Hatay, Uşak, Denizli, Niğde, Balıkesir gibi kentler yer aldı.

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Ormana girmek yasaklandı mı Hangi illerde ormana giriş yasak ve kaç gün İstanbul, Bursa, Çanakkale...
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