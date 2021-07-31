Eskişehir'de ormanlara giriş yasaklandı

Eskişehir'de, orman yangınları tedbirleri kapsamında ormanlık alanlara girişin yasaklandığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde görevlilerin görecekleri işler hakkındaki yönetmenlik gereğince kentte Eskişehir Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu kararıyla 2 Ağustos-30 Eylül'de ormanlara giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.

Ayrıca yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kanun gereği idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.

Eskişehir dışında ormanlık alanlara girişi yasaklanan şehirlere Çanakkale, Bursa, Çankırı, Kastamonu, Hatay, Uşak, Denizli, Niğde, Balıkesir gibi kentler yer aldı.

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