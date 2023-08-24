Eskişehir’de orman yangınına müdahale sürüyor

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Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet ve Oynaş mahalleleri arasındaki bölgede dün saat 13.00 sularında bir tarım arazisinde pulluk makinesinden çıkan kıvılcımdan dolayı yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye 200’ün üzerinde personel, arazözler ve su tankerleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 5 yangın söndürme helikopteri ve 1 yangın söndürme uçağı havadan destek verirken, vatandaşlar da traktörleri ve su tankerleri ile çalışmalara katıldı. Eskişehir’den de çok sayıda AFAD ve OBAK yangın söndürme gönüllüsü çalışmalara destek vermek için bölgeye geldi. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın, Eskişehir Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, AFAD İl Müdürü Recep Bayır ve Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.

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Gece saatlerinde sonlandırılan havadan müdahale sabahın ilk ışığından itibaren yeniden başladı.