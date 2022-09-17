Eskişehir’de orman yangını

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Han ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi’ne yakın ormanda saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevleri ve yoğun dumanları görenler Orman Bölge Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü bölgeye çok sayıda ekip sevk etti.

Ayrıca Eskişehir ve Kütahya’da konumlandırılmış 2 helikopter havadan söndürme çalışmalarına başladı.

Orman Genel Müdürlüğü de Han ilçesinde çıkan orman yangını için çevre illerde bulunan 15 helikopteri orman söndürme çalışmaları için görevlendirdi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.