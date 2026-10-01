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Eskişehir’de nefes kesen kovalamaca: Uyuşturucu dolu çantayı atıp kaçarken yakalandılar

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#Eskişehir Kovalamaca#Uyuşturucu Operasyonu#Tepebaşı Polisi
Eskişehir’de nefes kesen kovalamaca: Uyuşturucu dolu çantayı atıp kaçarken yakalandılar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 14:11

Tepebaşı ilçesinde polisin "dur" ikazına uymayan ehliyetsiz sürücü, 5 kilometrelik kovalamacanın ardından yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Sürücüye 515 bin lira idari para cezası uygulanırken, araçtan atılan çantada uyuşturucu bulundu.

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Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi’nde, İsmet Y., kullandığı 06 YB 2277 plakalı otomobille Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçtı.

Eskişehir’de nefes kesen kovalamaca: Uyuşturucu dolu çantayı atıp kaçarken yakalandılar

Kent merkezinde yaklaşık 5 kilometre süren takibin ardından İsmet Y., aracı bırakıp yaya olarak kaçmak isterken yakalandı. Otomobilin sürücüsü İsmet Y. ile araçtaki arkadaşı Aleyna A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Eskişehir’de nefes kesen kovalamaca: Uyuşturucu dolu çantayı atıp kaçarken yakalandılar

Ehliyetine daha önceden el konulduğu belirlenen sürücü İsmet Y.’ye 515 bin lira idari para ceza uygulanırken, ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, araçtan atıldığı tespit edilen çantada çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

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Eskişehir’de nefes kesen kovalamaca: Uyuşturucu dolu çantayı atıp kaçarken yakalandılar

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Eskişehir Kovalamaca#Uyuşturucu Operasyonu#Tepebaşı Polisi

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