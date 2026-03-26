×
Eskişehir'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2026 07:36

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Deliklitaş Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Y.B.'nin kullandığı 14 BS 967 plakalı motosiklet, B.M. idaresindeki 26 UD 794 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Y.B. ile arkasındaki yolcu A.C. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Y.B.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

