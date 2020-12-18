Eskişehir’de minibüste 28 kaçak göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, daha önce göçmen kaçakçılığı yapan bir minibüsün şehre yeniden giriş yaptığını tespit ederek takibe aldı. İnönü ilçesi girişinde durdurulan minibüste sürücüyle birlikte Suriye uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı. Üzerlerinden herhangi bir kimlik ya da ülkeye giriş belgesi bulunamayan kaçaklar, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne götürülürken, işlemlerinin ardından il Göç İdaresi’ne teslime edildi.



Araç sürücüsüne usulsüz yolcu taşımak suçundan 2 bin 692 TL ve araç ruhsat sahibine 1228 TL para cezası uygulanırken, minibüs trafikten men edildi.