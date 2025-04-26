×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eskişehir'de minibüs kullanırken film izleyen şoföre idari para cezası

Güncelleme Tarihi:

#Eskişehir#Minibüs#Şoför
Eskişehirde minibüs kullanırken film izleyen şoföre idari para cezası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2025 11:46

Eskişehir'de minibüs kullanırken yan tarafa koyduğu cep telefonundan film izlediği görülen şoför K.P.'ye idari para cezası uygulandı, hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

Eskişehir'de şehir içi yolcu minibüsü kullanan K.P., önceki gün Eskişehir-Bursa Çevre Yolu'nda seyrederken cep telefonunu bir yana sabitleyip, film izledi. Minibüsteki yolcular, şoförün bu anlarını cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından harekete geçti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, minibüs şoförü K.P.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nu uyarınca idari para cezası uyguladı. Aynı zamanda şoför K.P. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Şoför K.P.'nin polis merkezinde ifadesi alındı. Soruşturma sürüyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eskişehir#Minibüs#Şoför

BAKMADAN GEÇME!