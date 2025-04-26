Eskişehir'de minibüs kullanırken film izleyen şoföre idari para cezası

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Eskişehir'de şehir içi yolcu minibüsü kullanan K.P., önceki gün Eskişehir-Bursa Çevre Yolu'nda seyrederken cep telefonunu bir yana sabitleyip, film izledi. Minibüsteki yolcular, şoförün bu anlarını cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından harekete geçti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, minibüs şoförü K.P.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nu uyarınca idari para cezası uyguladı. Aynı zamanda şoför K.P. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Şoför K.P.'nin polis merkezinde ifadesi alındı. Soruşturma sürüyor.