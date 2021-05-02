Son dakika haberi: Bir kentte daha koronavirüsle mücadelede yeni karar! Marketlerdeki bazı ürünlerin satışına kısıtlama getirildi

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Erol Ayyıldız başkanlığında toplanırken, sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan market ve süpermarketlerin gıda ve temizlik ürünleri dışındaki ürün satışına kısıtlama getirildiğini açıkladı. Kurul kararında, “İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27.04.2021 tarih ve 23 nolu kararı ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde çalışmalarına izin verilen market ve süpermarketlerin satış yaptığı ürünler arasında bulunan inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye, otomotiv, züccaciye, hırdavat ve giyeceklerin satışına izin verilmemesine, bu marketlerin müşterilerin bu ürünlerin satıldığı reyonlara ulaşmasını engelleyici fiziki tedbirleri almalarına karar verildi” denildi.

ANTALYA'DA TEKEL BÜFELERİ KAPATILDI, ALKOL SATIŞI YASAKLANDI

Antalya Valiliği İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan yeni bir kararla 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma sürecinde il genelinde tekel büfelerinin kapalı tutulması ve market, bakkal, büfe gibi yerlerde de alkol ürünü satılmaması kararı verildi.

Bir önceki kurul kararında yer alan, ‘bünyesinde perakende olarak inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünleri satış reyonları bulunan marketlerin bu reyonlarının da, ana faaliyet alanı bu ürünlerin satışı olan işyerleri için getirilen kısıtlamalara tabi olduğuna, bu marketlerin müşterilerin bu reyonlara ulaşmasını engelleyici fiziki tedbirleri almalarına’ şeklindeki ibare iptal edildi.

Aynı kararda, İçişleri Bakanlığı’nın 27 Nisan 2021 tarih 7576 sayılı genelgesine göre tam kapanma döneminde tekel büfelerinin kapalı olması gerektiği belirtilerek, bu kapsamda 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde, il genelinde bulunan tekel büfelerinin kapalı tutulmasına, market, bakkal, büfe gibi yerlerde de alkol ürünü satılmamasına karar verildi.

Sözkonusu kararlara uyulmaması halinde ise 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince 3 bin 150 TL idari para cezası ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı açıklandı. Ayıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan '... yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır' hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler için adli makamlara bildirilecek. İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanacağı da bildirildi.

KÜTAHYA VALİLİĞİ: ALKOL SATIŞI KISITLAMASI DEVAM EDİYOR

Kütahya Valiliği'nce tam kapanma döneminde alkol satışı yasağına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kısıtlama günlerinde marketlerde alkol satışı kısıtlaması tüm 81 ilde olduğu gibi ilimizde de uygulanmaya devam etmektedir. Ayrıca yine tekel büfelerinin faaliyetleri de kısıtlama süresince sınırlandırılmıştır. Belirtilen sınırlandırmalara aykırı hareket edenler hakkında adli ve idari işlemler uygulanacaktır" denildi.

Kütahya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı- basın yayın organlarında, kentte faaliyet gösteren marketlerde alkol satışına izin verildiği yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda İl Hıfzıssıhha Kurulunun 08.12.2020 tarihinde almış olduğu karar uyarınca bu tarihten itibaren kısıtlama günlerinde marketlerde alkol satışı kısıtlaması tüm 81 ilde olduğu gibi ilimizde de uygulanmaya devam etmektedir. Ayrıca yine haberde bahsedilen tekel büfelerinin faaliyetleri de İçişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan genelgede belirtilen istisna kapsamında olmadığından yine 81 ilde olduğu gibi il Hıfzıssıhha Kurulumuzun almış olduğu karar gereğince kısıtlama süresince sınırlandırılmıştır. Belirtilen sınırlandırmalara aykırı hareket edenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddelerince adli ve idari işlemler uygulanacaktır."

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