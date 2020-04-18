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Engin ÖZMEN- Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 18.04.2020 - 15:40,Son Güncelleme:

Eskişehir’de kurallara uyuldu

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Eskişehir’de kurallara uyuldu
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ESKİŞEHİR’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci kez uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte cadde ve sokaklar tamamen boşaldı. Halkın temel ihtiyaçları, özel araçlarıyla sokaklara çıkan işletmeler tarafından karşılanırken, yasağı ihlal edenlere idari para cezaları uygulandı.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci kez iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasak kapsamındaki Eskişehir’de sokaklar ve caddeler tamamen boşaldı. Sabah saatlerinden itibaren Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye gezerken, ana caddeler üzerinde uygulama noktaları oluşturdu. Trafikteki araçların yanı sıra yaya olarak görülen kişilerin de kimlikleri tek tek kontrol edildi ve yasak kapsamında olup olmadığına bakıldı. Bakanlığın sokağa çıkma yasağını ihlal edenler ise idari para cezasına çarptırıldı. Yasak kapsamında halkın ekmek ihtiyacını karşılamak için fırınlar özel araçlarıyla sokakları gezerek, satış yaptı.

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