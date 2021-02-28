Eskişehir’de kumar oynayan 34 kişiye 149 bin lira ceza

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Gökmeydan Mahallesi'ndeki bir dernekte kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Baskın yapılan dernekte 34 kişi kumar oynarken yakalandı. Kimlikleri tespit edilen 34 kişiye, kumar oynamanın yanı sıra koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 149 bin 124 lira idari para cezası uygulandı. Zabıta ekiplerince mühürlenen dernek sorumlusu hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak suçlarından adli soruşturma başlatıldı.