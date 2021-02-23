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Gündem
DHA
Haber Giriş: 23.02.2021 - 14:06 | Son Güncelleme:

Eskişehir’de kumar oynayan 236 kişiye 450 bin lira ceza

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Eskişehir’de kumar oynayan 236 kişiye 450 bin lira ceza
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ESKİŞEHİR’de 6 farklı dernekte kumar oynarken yakalanan 236 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 450 bin 939 lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri bazı derneklerde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla eş zamanlı olarak İstiklal, Hoşnudiye, Erenköy, Cumhuriyet, Arifiye ile Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki derneklere baskın düzenlendi. Yakalanan 236 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ve kumar oynama suçlarından toplam 450 bin 939 lira idari para cezası uygulandı. Kumar oynanan dernekler mühürlenip, kapatılırken, sorumluları hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Eskişehir’de kumar oynayan 236 kişiye 450 bin lira ceza

 

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