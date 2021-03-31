MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEskişehir’de kumar oynayan 144 kişiye 644 bin lira ceza
GeriGündem Eskişehir’de kumar oynayan 144 kişiye 644 bin lira ceza
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ESKİŞEHİR,(DHA)
Haber Giriş: 31.03.2021 - 14:50 | Son Güncelleme:

Eskişehir’de kumar oynayan 144 kişiye 644 bin lira ceza

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eskişehir’de kumar oynayan 144 kişiye 644 bin lira ceza

ESKİŞEHİR’de ruhsatsız 2 iş yerine polis tarafından düzenlenen baskında kumar oynarken yakalanan 144 kişiye, toplam 644 bin 358 lira ceza uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal ve Hoşnudiye mahallelerinde bulunan ruhsatsız 2 iş yerinde kumar oynandığı bilgisi aldı. Savcılık talimatıyla iş yerlerine eş zamanlı baskın yapan polis ekipleri, 144 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kimlik tespiti yapılan 144 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 644 bin 358 lira ceza kesildi. İş yeri sahipleri hakkında da ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçundan soruşturma başlatıldı.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi