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Gündem
ESKİŞEHİR,(DHA)
Haber Giriş: 07.01.2021 - 10:31 | Son Güncelleme:

Eskişehir’de kumar oynarken yakalandılar! 291 bin 590 lira ceza...

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Eskişehir’de kumar oynarken yakalandılar! 291 bin 590 lira ceza...
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Eskişehir’de polis ekiplerince baskın yapılan dernek binasında kumar oynarken yakalanan 65 kişiye toplam 291 bin 590 lira ceza uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tepebaşı ilçesine bağlı Güllük Mahallesi Sakarya 2 Caddesi üzerindeki dernek binasına kumar oynatıldığı ihbarı üzerine baskın yaptı.  Kumar oynarken yakalanan 65 kişiye kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için toplam 291 bin 590 lira ceza kesildi. Yakalananlardan 4’ünün ise yoklama kaçağı olduğu belirlendi. Bina mühürlenirken, dernek başkanı Oğuz D. hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, tombala için çetele tutulduğu ve derneğin kazandığı, kumar oynayanların ise kaybettikleri görüldü.

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