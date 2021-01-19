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ESKİŞEHİR (DHA)-
Haber Giriş: 19.01.2021 - 13:53 | Son Güncelleme:

Eskişehir’de kumar baskını! 58 kişiye 260 bin TL ceza

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Eskişehir’de kumar baskını! 58 kişiye 260 bin TL ceza
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Eskişehir'de polis ekiplerince kumar oynarken yakalanan 58 kişiye, 260 bin 188 lira ceza uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Arifiye Mahallesi’ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polisin iş yerine yaptığı baskında, 58 kişi kumar oynarken yakalandı. Yakalananlara koronavirüs tedbirlerine uymadıkları ve kumar oynadıkları için 260 bin 188 lira ceza kesildi.

Zabıta ekiplerince daha önce kumar oynatıldığı için mühürlendiği tespit edilen iş yerinde çok sayıda tombala kağıdı bulundu. İş yeri sahibi Mehmet D. hakkında ‘kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak’, ‘mühür fekki’ ve ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

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