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Eskişehir'de küfür cinayeti... Baba ve oğluyla tartışmada öldürüldü

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#ESKİŞEHİR#Cinayet#Polis
Eskişehirde küfür cinayeti... Baba ve oğluyla tartışmada öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 17:25

Eskişehir'de, Suat Akarsu (24), alkol alıp kapısına gittiği, husumetli olduğu belirtilen Erol A. (54) ve oğlu Emir Efe A. (19) ile 'küfürleşme' nedeniyle tartıştı. Çıkan arbedede Akarsu, Emir Efe A. tarafından bıçaklanıp öldürüldü. Gözaltına alınan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi.

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Suat Akarsu, dün gece, bir süre alkol aldıktan sonra, aralarında önceden husumet olduğu belirtilen ve Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde oturan Erol A.'nın evine gitti. İddiaya göre, sokakta çıkan tartışmada ikili birbirlerine küfretti. Sesleri duyup evden aşağı inen Erol A.'nın oğlu Emir Efe A., arbedede Suat Akarsu'yu bıçakladı. İhbarla, adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Akarsu, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Akarsu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, Erol A. ve cinayet şüphelisi olduğu belirtilen oğlu Emir Efe A.'yı olay yerinde gözaltına aldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadeleri alınan baba ve oğlu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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#ESKİŞEHİR#Cinayet#Polis

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