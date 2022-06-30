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Eskişehir’de kuaförün korkunç sonu

#ESKİŞEHİR#Cinayet#Polis

Eskişehir’de erkek kuaförü Gökhan Kısacık (26), alacak meselesi nedeniyle önceden aralarında husumet olan 1’i kadın 3 kişi tarafından dövülerek, 3'üncü kattaki evinin penceresinden atıldı. Ağır yaralanan Kısacık, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaçan şüpheliler Emine B. (27), Mesut T. (35) ve Mert E. (26), yakalanarak gözaltına alındı.

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Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde yaşayan Gökhan Kısacak ile dün gece evine gelen ve aralarında daha önceden alacak meselesi nedeniyle husumet olduğu belirtilen Emine B., Mert E. ile Mesut T. tartıştı. Şüpheliler iddiaya göre, Kısacık ve evdeki Sırrı S.’yi (60) dövdü. Ardından ise Kısacık’ı 3’üncü kattaki evin penceresinden atıp kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Gökhan Kısacık ve Sırrı S., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı Kısacık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Eskişehir’de kuaförün korkunç sonu

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3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Gökhan Kısacık’ın ölümünün ardından başlattığı soruşturmada 3 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ilk ifadesinde, kavga ettiklerini kabul ettiklerini ancak Gökhan Kısacık’ın pencereden kaçmaya çalışırken düştüğünü öne sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#ESKİŞEHİR#Cinayet#Polis

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