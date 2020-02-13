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ESKİŞEHİR,(DHA)
Haber Giriş: 13.02.2020 - 12:30,Son Güncelleme:/

Eskişehir’de kredi vaadiyle dolandırıcılığa 8 gözaltı

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Eskişehir’de kredi vaadiyle dolandırıcılığa 8 gözaltı

ESKİŞEHİR’de, sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları ilanlarla kredi verecekleri vaadi ile dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden yayınladıkları ilanlar ile kredi verme bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Polis, belirlenen 14 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda senet, belge, doküman, digital malzeme ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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