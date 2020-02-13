Eskişehir’de kredi vaadiyle dolandırıcılığa 8 gözaltı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden yayınladıkları ilanlar ile kredi verme bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Polis, belirlenen 14 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda senet, belge, doküman, digital malzeme ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.