Eskişehir'de Kovid-19 tedavisi gören anne, yeni doğan bebeğini tabletten izledi!

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Duygu Yetgin Akgün, 'Delta' varyantı belirtileri üzerine yapılan Covid-19 testiyle koronavirüse yakalandığını öğrendi. 29 haftalık hamile olan Akgün, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde bebeğinin de sağlığının riske girmemesi için erken doğuma alındı. 1 kilo 300 gram ağırlığında ve İpek adını verdikleri kız bebek dünyaya getiren Akgün, 17 gün yoğun bakımda kaldı. Koronavirüs servisinde tedavisi süren Akgün, hasta yatağından kuvözdeki bebeğini ilk kez hemşirelerin cep telefonundan görüntülü görüşmeyle tabletten izlerken gözyaşı döktü.

'AŞI OLMADIĞIM İÇİN 17 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDIM'

Aşı olmadığı için hastalığı çok ağır geçirdiğini anlatan Duygu Yetgin Akgün, “Koronavirüse karşı aşı gerçekten çok önemli. Aşı olsaydım inanın çok hafif atlatırdım. Ben 17 gün yoğun bakımda kaldım. O acının tarifi yok. Kızımı da hala göremedim. Eşim de üniversitede çalışıyor. Orada 8 kişi birden hasta oldu ve aşılı oldukları için hiçbir şey olmadı. Onlar ağır hasta olmadılar, sadece ben oldum çünkü aşım yoktu. Yürüyemiyorum, nefes alamıyorum. Çok zor bir süreç. İki kere ölümden döndüm. Çok heyecanlıyım. Kızımı doğduğundan beri hiç görmedim. Babası negatif olduğu için o gördü. O çok şanslı. Aşı karşıtı olmasınlar. Aşı çok önemli. Daha iyileşemedim, evde tedavime devam edeceğim. Almadığım ilaç yok. Buradaki doktorlar, hemşireler, çalışanlar beni hayata döndürdüler" diye konuştu.

BAŞHEKİM BİLDİRİCİ: ERKEN DOĞUM YAPAN GEBELERİN AŞILARI YOKTU

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici ise gebelikte aşının son derece önemli olduğunu söyledi. Pandeminin başlangıcından bu yana Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Covid pozitif gebe ve lohusa sayısının 500 civarında olduğunu kaydeden Bildirici, “Biz hastane olarak gebe ve lohusaların izlemlerine farklı bir önem veriyoruz. Covid pozitif gebelik artık yüksek riskli gebelik kategorisi olarak tanımlanıyor. Sadece anne için risk oluşturmuyor. Anne rahmindeki bebek ölümlerini ve erken doğum riskini de 2-3 kat arttırdığını bilimsel çalışmalar gösterdi. Pandeminin başlangıcında gebelerin aşılanmasıyla ilgili birtakım endişeler vardı ama artık son dönemde bilimsel çalışmalar şunu gösterdi ki gebelikte aşılanma son derece önemli. Bizim de gerek yoğun bakımda gerekse hastane yatışında izlediğimiz erken doğum yapan gebelerin tümünün aşıları yoktu. Bunun özellikle altını çizmek lazım. Hem kendilerini hem de bebeklerini koruyabilmeleri için hiç istisnasız, kafalarında soru işareti oluşturmaksızın aşılarını yaptırmaları gerekiyor" dedi.

'GEBELERDE COVİD-19 DAHA AĞIR SEYREDİYOR'

Gebe hastalarda Covid-19 enfeksiyonunun daha ağır seyrettiğine dikkat çeken Perinatoloji Uzmanı Dr. Zafer Bütün de "Gebelik, koronavirüse yakalanma açısından ekstra bir risk oluşturmasa da gebe hastalarımızda Covid-19 enfeksiyonu daha ağır seyretmektedir. Gebe hastalarımızda yoğun bakıma yatış, mekanik ventilasyon ve ağır enfeksiyon nedeniyle daha çok hastaneye yatmaktadır. Gebelerde buna bağlı olarak erken doğum riski artmaktadır. Tüm dünya ülkeleri de Dünya Sağlık Örgütü de gebelerin hepsine Covid-19 aşısı önermektedir. Doğum yapan hastamız Covid-19 enfeksiyonu için aşı olmamıştı. O yüzden yoğun bakım ünitemizde takip ettik. Buna bağlı olarak erken doğum gerçekleşti. Şu anda hastamızı, Covid-19'lu hastalarımızı takip ettiğimiz servisteki izole bir odada takip etmekteyiz. Hastamızın genel durumu şu anda gayet iyi" diye konuştu.

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