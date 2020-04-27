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ESKİŞEHİR,(DHA)
Haber Giriş: 27.04.2020 - 13:21,Son Güncelleme:

Eskişehir'de koronavirüsü yenen kaymakam görevine başladı

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Eskişehir'de koronavirüsü yenen kaymakam görevine başladı
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ESKİŞEHİR’de Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz (44), koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak görevine başladı.

Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, geçen 6 Nisan günü hastalık semptomları üzerine yaptırdığı ‘Covid-19’ testi pozitif çıkmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Kaymakam Yılmaz, yeniden görevine başladı.

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