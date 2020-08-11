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Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)
Haber Giriş: 11.08.2020 - 13:21,Son Güncelleme:

Eskişehir'de koronavirüs denetimi

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Eskişehir'de koronavirüs denetimi
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ESKİŞEHİR'de İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği koronavirüs genelgesi kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu cadde, kafe, berber ve restoranlarda denetimler yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği koronavirüs genelgesi kapsamında tüm Türkiye'de koronavirüs denetimi yapılacağını açıklamasının ardından, Eskişehir’de de denetimler yapıldı. Tepebaşı ilçesinde, Vali Yardımcısı Alper Balcı’nın da katıldığı denetimlerde Sağlık Müdürlüğü ve zabıta ekipleri de yer aldı. Halkın yoğun olduğu caddelerin yanı sıra uygulamada restoranlar, kafeler, berberler, kuyumcu dükkanları, bankalar, eczaneler, kahveler ve lokantalar da tek tek denetlendi. Vali Yardımcısı Balcı, sokakta maskesiz dolaşanları uyarıp, maskesi olmayanlara maske verdi.

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