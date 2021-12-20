Eskişehir'de koronavirüs aşısı için hastaneye akın ettiler

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Sağlık Bakanlığı koronavirüsün Omicron varyantına tedbir amacıyla Bilim Kurulu'nun önerisiyle 6 ay olan üçüncü ve dördüncü 'hatırlatma' dozlarının süresini 3 aya indirdiğini açıkladı. Bu açıklama ile birlikte aşı olmak isteyenler, hastanelerde yoğunluğa yol açtı. Eskişehir'de Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin yanı sıra koronavirüs aşısı uygulayan sağlık kuruluşlarında günlük 15 binin üzerinde kişiye 'hatırlatma' dozu yapılıyor.

'BU İHMAL EDİLECEK BİR ŞEY DEĞİL'

Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde üçüncü doz aşısını olan Soner Akpınar (45), herkesin koronavirüse karşı aşı olması gerektiğini söyledi. Bakanlık açıklamasını duyduktan sonra randevu alıp, hastaneye geldiğini ifade eden Akpınar, "Randevumu dün akşam aldım, bugün öğlen de geldim. Sırada çok beklemedim, 1-2 dakika içinde bitti. 10'arlı gruplar halinde aldılar içeriye, hemen halloldu. Herkesin aşı olması gerektiğini düşünüyorum. Bu ihmal edilecek bir şey değil. Hastalık konusunda ülkenin durumu da ortada. Salgının daha fazla büyümemesi için herkesi aşıya davet ediyoruz. Herkesin aynı hassasiyeti göstermesi şart. Başka türlü bu işin üstesinden gelemeyiz" diye konuştu.



Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hatırlatma dozunu olan Burak Görgülü (22) de çok kısa sürede randevu alarak geldiğini belirterek "İnternet üzerinden randevu aldık. Yoğunluk var ama 10 dakikadır falan bekliyoruz. 3'üncü doz aşımı olacağım. Hepimizin aşı olması gerekiyor. Yarın seyahate çıkacağız. Uçağa binmemiz için aşılarımızı tamamlıyoruz, PCR testimizi de verdik. Pandemiden dolayı hem milletimiz hem de bizim açımızdan sıkıntı çekmemek için hepimizin aşılarımızı olmamız gerekiyor" dedi.

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'AŞI OLDUĞUMUZDAN BERİ GRİP BİLE OLMADIK'

Aşı olan Şerife Sivir (52) ise aşı hakkının tanımlanmasının ardından vakit kaybetmeden hastaneye geldiğini belirterek "Hatırlatma aşı süresi 6 aydan 3 aya düşünce hemen geldim. Aşı olduğumuzdan beri grip bile olmadık. Öksürük falan gibi ufak bir rahatsızlığımız bile olmadı. Herkes aşı olmalı. Olmazsa bu hastalıktan kurtulamayız. Memnunuz, herhangi bir yan etkisini görmedik. Çevremizdekilerde de görmedik" ifadelerini kullandı.

'AŞIDA OLAĞANÜSTÜ BİR YOĞUNLUK GÖZLEMLİYORUZ'

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Eskişehir Şehir Hastanesi'nde günlük 4 binin üzerinde kişiye hatırlatma dozu aşı yapıldığını ifade eden Başhekim Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, aşı yoğunluğunu sevinçle karşıladıklarını söyledi. Hastanede kuyrukların kısa sürede eriyip, herkesin aşısını olduğunu belirten Bildirici "Sağlık Bakanlığımız tarafından Omicron varyantın yaygınlığının artması ile birlikte aşılama programında da bir değişiklik yapıldı. Son aşı dozundan itibaren 3 ay geçtikten sonra üçüncü dozu artık yaptırabiliyoruz.



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Bu üçüncü dozun yaptırılabilir hale gelmiş olması ile birlikte son günlerde aşıda olağanüstü bir yoğunluk artışı gözlemliyoruz. Bakanlığımızın açıklamasından hemen önce hastanemizdeki aşılama oraları neredeyse binli rakamların altına kadar düşmüştü. Bu yeni süreçle birlikte artık günlük 4 bine kadar aşılama yapabiliyoruz. Bu durumdan çok memnunuz. Aşıların hastalığın kontrolündeki etkisini, hastaneye yatış oranlarını, ölüm oranları ve yoğun bakıma yatış oranlarını ciddi bir oranda etkilediğini artık tüm dünya kabul ediyor. Bizim gözlemimiz de bu şekilde. Aşılama ile paralel hastaneye yatış sayısı, hastalarımızın yoğun bakıma yatış sayısı ve ölüm oranları ciddi şekilde etkilendi. Aşının çok ciddi bir etkisi var" dedi.

'YETER Kİ AŞI TALEBİ HİÇ EKSİLMESİN'

Koronavirüse karşı herkesin aşı olması gerektiğini yineleyen Dr. Bildirici "Bu yeni süreçle birlikte de şükürler olsun, ciddi bir aşı talebi ile karşılaşıyoruz. Buna bağlı olarak da vatandaşlarımız mağdur olmasın diye aşı odalarımızı ve aşı odalarında çalışan personel sayımızı arttırarak yanıt vermeye çalışıyoruz. Şükürler olsun, Eskişehir Şehir Hastanesi artık günlük 4 binli rakamlarla aşılama yapıyor. Bu durumdan çok mutluyuz. Gerek yatan hastalarda gerek yoğun bakımdaki hastalarda aşılıları görmüyoruz. Tam aşılılarda hastaneye başvurma sayısını azaltıyor. Yeter ki aşı talebi hiç eksilmesin, hiç kimse de aşısını imal etmesin. Herkes vakti ve zamanı geldiğinde aşısını yaptırsın. Hastanelerin tümü bu aşı talebini karşılayacak güç ve kudrette. Bakanlığımız da bunun lojistiğini sağlıyor. Biz de buna aşı odalarını ve aşı odalarında çalışan personel sayısını arttırarak destek veriyoruz" diye konuştu.