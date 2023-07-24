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Eskişehir'de korkutan yangın! Palet deposundaki yangın kontrol altına alındı

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#Eskişehir#Palet Fabrikası#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 18:38

Eskişehir’de bir palet fabrikasında başlayan ve gıda toptancısı firmanın deposuna da sıçrayan yangın, ekiplerin çalışmaları sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alındı.

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İnönü ilçesi girişinde bulunan bir palet fabrikasının deposunda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek, yan tarafındaki bir zincir markete ait depoya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin başlattığı çalışma sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Eskişehirde korkutan yangın Palet deposundaki yangın kontrol altına alındı

Çok sayıda kişinin dumandan etkilendiği yangında depolar kullanılamaz hale geldi. Alanda soğutma çalışması devam ediyor.

Öte yandan, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Eskişehirde korkutan yangın Palet deposundaki yangın kontrol altına alındı

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#Eskişehir#Palet Fabrikası#Yangın