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Eskişehir’de korkutan yangın! 2 dükkan kullanılamaz hale geldi

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#Eskişehir#Yangın#Odunpazarı
Eskişehir’de korkutan yangın 2 dükkan kullanılamaz hale geldi
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 23:15

Eskişehir’de bir işyerinde çıkan ve yandaki dükkana da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, 2 dükkan kullanılmaz hale geldi.

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Demirci Sokak üzerindeki bir işyerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Eskişehir’de korkutan yangın 2 dükkan kullanılamaz hale geldi

Bu sırada büyüyen yangında alevler bitişikteki dükkana da sıçradı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken 2 işyerindeki yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 2 dükkan yanarak kullanılmaz hala geldi.

Arka sokaktaki bir dükkanın çatısında ise hafif hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

Eskişehir’de korkutan yangın 2 dükkan kullanılamaz hale geldi

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#Eskişehir#Yangın#Odunpazarı

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