Eskişehir'de korkunç olay: Kadını ağzını kapatarak kaçırmaya çalıştı

Haberin Devamı

Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde oturan Ş.T., 13 Şubat'ta saat 03.30 sıralarında arkadaşlarıyla eğlendikten sonra evine gitti. Kapısının önüne gelen Ş.T.'yi takip eden kişi ağzını kapatıp kaçırmaya çalıştı. Direnen Ş.T. bayılınca şüpheli, olay yerinden kaçtı. Ş.T., polise başvurdu, arkadaşları da sosyal medya hesaplarından yaşananları dile getirip şüphelinin bulunmasını istedi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada 'acil dayanışma' başlığıyla paylaşıldı. Görüntülerde, şüphelinin Ş.T.'yi apartman kapısından zorla çıkarıp, ağzını kapatarak kaçırmaya çalıştığı anlar yer aldı.