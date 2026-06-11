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Eskişehir’de korkunç olay! Çocukları yatağında ölü buldu

Güncelleme Tarihi:

#Eskişehir#Şüpheli Öüm#Meryem Çırac
Eskişehir’de korkunç olay Çocukları yatağında ölü buldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 12:54

Eskişehir’de 57 yaşındaki Meryem Çıracı, çocuklarıyla oturduğu dubleks dairenin üst katında yatağında ölü bulundu. Çıracı’nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

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Tepebaşı ilçesi Merkez Yeni Mahallesi 8’inci Dere Sokak’taki 3 katlı binanın üst katındaki dubleks evde Meryem Çıracı, birlikte yaşadığı 2 çocuğu tarafından saat 11.00 sıralarında yatağında hareketsiz halde bulundu.

Eskişehir’de korkunç olay Çocukları yatağında ölü buldu

ÇOCUKLARI HEMEN 112’Yİ ARADI

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Çıracı’nın çocukları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, Meryem Çıracı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Eskişehir’de korkunç olay Çocukları yatağında ölü buldu

ŞÜPHELİ ÖLÜM

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Ölümü şüpheli bulunan Çıracı’nın cansız bedeni, polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Çıracı’nın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Eskişehir#Şüpheli Öüm#Meryem Çırac

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