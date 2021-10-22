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Eskişehir'de korkunç olay! Baturhan Abacı hayatını kaybetti

#ESKİŞEHİR#Abacı#Cinayet
Eskişehirde korkunç olay Baturhan Abacı hayatını kaybetti

Eskişehir'de İhsan Ö. (28), restoranda tartıştığı Veysel B.'yi tabancayla yaraladı, kavgayı ayırmak isteyen arkadaşı Baturhan Abacı'yı ise (25) kazara başından vurarak öldürdü. Kaçan şüpheli, 2 arkadaşı ile birlikte gözaltına alındı.

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Olay, dün gece Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki restoranda meydana geldi. İddiaya göre, İhsan Ö. ve Baturhan Abacı, yan masalarındaki Veysel B. (32) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle İhsan Ö. yanındaki tabanca ile Veysel B.'yi kolundan yaraladı.

İhsan Ö. ayrıca kavgayı ayırmak isteyen arkadaşı Baturhan Abacı'yı da yanlışlıkla başından vurdu. İhsan Ö., kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Baturhan Abacı'yı, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Abacı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İhsan Ö. ile yanındaki arkadaşları Sinan İ. ve Murat N.'yi Büyükdere Mahallesi'nde yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Kolundan yaralanan Veysel B.'yi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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SOSYAL MEDYADAN FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞLAR

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Öte yandan Baturhan Abacı ile İhsan Ö.’nün dün gece oturdukları mekanda birlikte fotoğraf çekip sosyal medyadan da paylaştıkları görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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