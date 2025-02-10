Eskişehir'de korkunç olay! 1 hafta önce hayatını kaybetti, cansız bedeninin bir kısmını fareler yedi

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Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Konaklar Sokak'taki 14 kapı numaralı müstakil evde tek yaşayan 3 çocuk babası 67 yaşındaki Y.Ö.'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İkamete giden polis ekiplerinin kapıyı açmasıyla Y.Ö. yerde yatarken bulundu. Yapılan incelemelerde adamın yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Öte yandan, Y.Ö.'nün cansız bedeninin bazı kısımlarının fareler tarafından yenildiği öğrenildi. Adamın kesin ölüm nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.