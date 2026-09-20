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Eskişehir'de kocasının zorla tuttuğu araçtan atlayan kadın hastanelik oldu

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#Eskişehir#Trafik Kazası#Alkollü Sürücü
Eskişehirde kocasının zorla tuttuğu araçtan atlayan kadın hastanelik oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2026 12:01

Eskişehir'de seyir halindeki kamyonette eşi tarafından zorla tutulduğu iddia edilen Aysun I., araçtan atlayarak ağır yaralandı. Ehliyetsiz ve 1.10 promil alkollü olduğu belirlenen eşi Emre I. (28) gözaltına alınırken, sürücüye 350 bin lira ceza kesildi.

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı, Çamlıca Mahallesi’nde bir kadının zorla araca bindirilerek götürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Eskişehirde kocasının zorla tuttuğu araçtan atlayan kadın hastanelik oldu

Emre I.’nin kullandığı 26 APH 574 plakalı kamyoneti takibe alan ekipler, aracı Otogar Kavşağı ile Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi arasında durdurmaya çalıştı. Bu sırada Aysun I., hareket halindeki kamyonetten atlayınca yola düşüp ağır yaralandı.

Eskişehirde kocasının zorla tuttuğu araçtan atlayan kadın hastanelik oldu

Sürücü Emre I., eşinin araçtan atladığı bölgede durdurulup gözaltına alındı. Yaralı Aysun I. da ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Eskişehirde kocasının zorla tuttuğu araçtan atlayan kadın hastanelik oldu

Polis ekiplerinin kontrolünde, ehliyetsiz ve 1.10 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Emre I.’ya toplam 350 bin lira idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan Emre I., Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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#Eskişehir#Trafik Kazası#Alkollü Sürücü

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