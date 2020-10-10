MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEskişehir’de kız isteme kavgasına 3 tutuklama
GeriGündem Eskişehir’de kız isteme kavgasına 3 tutuklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ESKİŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 10.10.2020 - 13:07 | Son Güncelleme:

Eskişehir’de kız isteme kavgasına 3 tutuklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eskişehir’de kız isteme kavgasına 3 tutuklama
Abone Olgoogle-news

ESKİŞEHİR’de, kız isteme meselesinden çıkan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silahlı kavga, 8 Ekim günü, Odunpazarı ilçesine bağlı 75’inci Yıl Mahallesi Teksan Sanayi Sitesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 2 grup arasında kız isteme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, tabanca ve tüfeklerin ateşlendiği kavgaya dönüştü. Bahadır A., Cihat A. ve Mert K. ile yoldan geçen Ozan G., çeşitli yerlerinden vururlarak, yaralandı. Yaralananlar hastanede tedaviye alınırken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro ekipleri, kavgaya karışan 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan N., Ceylani N. ve Bedri N. tutuklandı. Serkan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle