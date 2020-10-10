Eskişehir’de kız isteme kavgasına 3 tutuklama

Silahlı kavga, 8 Ekim günü, Odunpazarı ilçesine bağlı 75’inci Yıl Mahallesi Teksan Sanayi Sitesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 2 grup arasında kız isteme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, tabanca ve tüfeklerin ateşlendiği kavgaya dönüştü. Bahadır A., Cihat A. ve Mert K. ile yoldan geçen Ozan G., çeşitli yerlerinden vururlarak, yaralandı. Yaralananlar hastanede tedaviye alınırken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro ekipleri, kavgaya karışan 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan N., Ceylani N. ve Bedri N. tutuklandı. Serkan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.