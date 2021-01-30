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Gündem
Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR (DHA)
Haber Giriş: 30.01.2021 - 11:07 | Son Güncelleme:

Eskişehir’de kısıtlamada boş kalan cadde ve sokaklar, kar yağışıyla beyaza büründü

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Eskişehir’de kısıtlamada boş kalan cadde ve sokaklar, kar yağışıyla beyaza büründü
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ESKİŞEHİR’de koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar boş kalırken, sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla kent, kısa sürede beyaza büründü.

Eskişehir’de kısıtlamada boş kalan cadde ve sokaklar, kar yağışıyla beyaza büründü
Eskişehir’de hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düşerken, sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar boş kalırken, kent, kısa sürede beyaza büründü. Karayolları ekipleri, Ankara ile Bursa çevre yolunda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kısıtlama nedeniyle önemli kavşaklarda görev alırken, araçlar ve kişiler tek tek kontrol edildi. Araç sürücüleri de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yollarda trafik ekiplerince dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının gün boyu aralıkla sürmesi bekleniyor.

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