Eskişehir'de kerpiç binanın çökme anı kamerada

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Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Kocabay Sokak'taki 3 katlı kerpiç binanın bir kısmı dün akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü.

Bina sakinlerinin 1 gün önce çatlaklar nedeniyle ayrıldığı apartmanın çökme anı çevrede paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Bir kısmı çöken 3 katlı binanın, Tepebaşı Belediyesi’nin görevlendirdiği ekipler tarafından kontrollü olarak yıkıldı.

Binanın çökme anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kerpiç apartmanın bir kısmının bir anda çöktüğü ve sokağı dumanların kapladığı görüldü. (DHA)