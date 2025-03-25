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Eskişehir'de kayıp Alzheimer hastasının Porsuk Çayı’nda cansız bedeni bulundu

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#Eskişehir#Porsuk Çayı#Alzheimer
Eskişehirde kayıp Alzheimer hastasının Porsuk Çayı’nda cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 12:36

Eskişehir'in Oduzpazarı ilçesinde dün geceden beri haber alınamayan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş’un, Porsuk Çayı'nda cansız bedeni bulundu.

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Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş, gece evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi, çevredeki aramalarında Akkuş’a ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

Akkuş, polis ekipleri tarafından aranırken, Porsuk Çayı’nın İstiklal Mahallesi Adalar mevkisinden geçen bölümünde kadın cesedi görenler, durumu polise bildirdi.

Sudan çıkarılan ve bir süre sürüklenip Adalar mevkisine kadar geldiği tespit edilen cesedin, Fatma Nezihe Akkuş'a ait olduğu belirlendi.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Akkuş’un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Savcılık, şüpheli görülen Akkuş'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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#Eskişehir#Porsuk Çayı#Alzheimer

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