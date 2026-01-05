×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eskişehir'de katliam gibi kaza: 3 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Eskişehir#Trafik Kazası#Tramvay
Eskişehirde katliam gibi kaza: 3 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2026 02:52

Eskişehir'de süratli bir otomobilin tramvaydan inen yayalara çarpması sonucunda 3 kişi feci şekilde hayatını kaybetti. Aracı olay yerinden 1 kilometre uzaklıkta bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haberin Devamı

Kaza, Sultandere Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ismi M.D. olduğu iddia edilen şahsın idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tramvaydan inen 3 yayaya çarptı. Yaşanan çarpışmanın etkisiyle yayalar metrelerce savruldu. Kazanın ardından otomobil olay yerinden kaçtı.

Eskişehirde katliam gibi kaza: 3 ölü

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ARACI BIRAKIP KAÇTI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, yayaların hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Kazaya karışan otomobil ise, olayın gerçekleştiği yerden 1 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu. Ölenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Haberin Devamı

Eskişehirde katliam gibi kaza: 3 ölü

"BURAYA GELDİĞİMİZDE DE ORTALIK KARIŞMIŞTI, CESETLER VARDI"

Olaya tanık olan vatandaş Berkay Akçeşme, "Biz sadece kaçan aracı gördük. Buraya geldiğimizde de ortalık karışmıştı, cesetler vardı. Tramvaydan inenlere vurmuş, 3 ölü var ama yaralı yok. Araba çok süratliymiş, aşağıya kadar sürüklemiş" dedi.

Kazaya karışan otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi polis ekiplerince yakalandı. İsmi M.D. olduğu iddia edilen sürücünün ise aranmasına devam edildiği öğrenildi.

Eskişehirde katliam gibi kaza: 3 ölü

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazanın ardından aracı 1 kilometre uzaklıkta bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürerken; Eren Akyol (20), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı olay yerinde hayatını kaybetti. Eren Akyol'un 5 gün sonra askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Samiye Saygı'nın ise Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hizmetli olarak çalıştığı bilgisi edinildi.

Haberin Devamı

Hayatını kaybeden yayaların cenazeleri, otopsileri için hastane morguna kaldırıldı.

Eskişehirde katliam gibi kaza: 3 ölü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eskişehir#Trafik Kazası#Tramvay

BAKMADAN GEÇME!