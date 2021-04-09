Eskişehir'de, karantinadakilere ücretsiz sıcak yemek

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde ihtiyacı olan kişilere sıcak yemek desteğini ücretsiz olarak sürdürüyor. Testi pozitif çıkmasına rağmen evlerinde tedavi gören ya da filyasyon ekiplerince yapılan çalışmalarda temaslı olarak karantinaya alınanlara, büyükşehir yemekhanesinde yemekler günlük hazırlanıyor. Hijyen kurallarıyla paketlenen yemekler, araçlara yüklenerek, adresleri belirlenen kişilerin kapılarına asılıp, teslim ediliyor. Kentteki vaka sayılarının artması ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in sosyal medyadan "Bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatacağız" notuyla yaptığı paylaşım ile talebin de arttığını belirten yetkililer, 1 yılı geride kalan salgında halka sıcak yemek desteği sağlandığını söyledi. HES KODU İLE SORGULANIYOR

Pozitif vaka ya da temaslı olarak evlerinde bulunanlar, belediyenin Kriz Masası'na başvuruda bulunuyor. Görevliler, ihtiyacı olanların, Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kontrolünü yaparak, adreslerini ve karantinada kaç kişi olduklarını öğrenerek, sıcak yemek desteği veriyor.

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