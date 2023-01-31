Eskişehir'de kar yağışı

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Kentte hava sıcaklığı, sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü. Gece yarısı başlayıp, aralıklarla süren kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kar yağışı, Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya, Ihlamurkent, Vadişehir ve 75'inci mahallelerinde etkili oldu.

Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı ekipler, kaldırım ile yollarda temizlik ve tuzlama çalışması başlattı. kar yağışı, özellikle Mihalıççık ilçesi ile kırsal mahallelerde hayatı olumsuz etkiledi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tuzlama çalışması yapıp, iş makineleri ile karın biriktiği yolları açtı.