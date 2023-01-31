Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Eskişehir'de kar yağışı

Güncelleme Tarihi:

#ESKİŞEHİR#Kar#Hava Durumu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 10:53

ESKİŞEHİR'de gece yarısı başlayıp, aralıklarla etkili olan kar yağışıyla yüksek kesimler, beyaza büründü. Belediye ekipleri, kaldırım ve yollarda temizlik ile tuzlama çalışması başlattı.

Haberin Devamı

Kentte hava sıcaklığı, sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü. Gece yarısı başlayıp, aralıklarla süren kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kar yağışı, Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya, Ihlamurkent, Vadişehir ve 75'inci mahallelerinde etkili oldu.

Eskişehirde kar yağışı

Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı ekipler, kaldırım ile yollarda temizlik ve tuzlama çalışması başlattı. kar yağışı, özellikle Mihalıççık ilçesi ile kırsal mahallelerde hayatı olumsuz etkiledi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tuzlama çalışması yapıp, iş makineleri ile karın biriktiği yolları açtı.

Eskişehirde kar yağışı

Haberle ilgili daha fazlası:
#ESKİŞEHİR#Kar#Hava Durumu

BAKMADAN GEÇME!

ABDnin gözü bu davada Milyoner avukat hakkındaki suçlamalar akıl alacak gibi değil

ABD'nin gözü bu davada! Milyoner avukat hakkındaki suçlamalar akıl alacak gibi değil

#Alex Murdaugh
Yataktan zıpkın gibi kalkmayı sağlayacak alarm uygulamaları

Yataktan zıpkın gibi kalkmayı sağlayacak alarm uygulamaları

#Uyku
Android telefon kullananlara müjdeli haber

Android telefon kullananlara müjdeli haber!

#Android