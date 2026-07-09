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Eskişehir'de kan donduran olay…. Kedinin ağzını bantlayıp çöpe attılar

Güncelleme Tarihi:

#Hayvan İstismarı#Eskişehir#Kedi Kurtarma
Eskişehirde kan donduran olay…. Kedinin ağzını bantlayıp çöpe attılar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 22:37

Eskişehir'de ağzı bantlanarak bir poşetin içinde çöpe atılan yavru kedi, tesadüfen oradan geçen bir vatandaş tarafından son anda kurtarıldı.

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Olay, Ihlamurkent Mahallesi Kıvılcımlı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir mahalle sakini evinin bahçesinde çıkan yangın sonrasında sokağa doğru yöneldi. O esnada çöp konteynerinden kısık bir kedi sesi geldiğini fark etti. Sesin geldiği konteynerin yanına giden vatandaş, bir çöp poşetinde hareketlilik olduğunu gördü. Durumdan şüphelenerek poşeti açan mahalle sakini, ağzı bantlanmış halde ölüme terk edilmiş bir yavru kediyle karşılaştı. Büyük bir şaşkınlık ve üzüntü yaşayan vatandaş, hemen kedinin ağzındaki bandı çıkararak rahat nefes almasını sağladı. Tesadüfen bulunarak ölümden dönen yavru kedi hayata tutunurken, olayı gören mahalle sakinleri duruma büyük tepki gösterdi.

 

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#Hayvan İstismarı#Eskişehir#Kedi Kurtarma

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