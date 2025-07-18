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Eskişehir'de kadın cinayeti! Sevgilisi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

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#Eskişehir#Tepebaşı#Kadın Cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 14:35

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Afganistan uyruklu 29 yaşındaki Shabana Solaiman Khil, sevgilisi A.S. (37) tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü.

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Güllük Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katında oturan Shabana Solaiman Khil, 16 Temmuz'da saat 02.00 sıralarında sevgilisi Afganistan uyruklu A.S. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kadının engelli oğlunun evde olduğu sırada ikili arasında çıkan kavgada A.S., Shabana Solaiman Khil'in boğazını bıçakla kesip kaçtı. İhbarla gelen sağlık ve polis ekiplerince yapılan kontrolde Shabana Solaiman Khil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Eskişehirde kadın cinayeti Sevgilisi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

SAKARYA'DA YAKALANDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında çevredeki tüm güvenlik ve mobese kameraları incelemeye alındı. Evden çıkış saati belirlenen A.S.'nin Sakarya'ya kaçtığı belirlendi. Eskişehir ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği operasyonda A.S., saklandığı evde yakalandı. Eskişehir'e getirilen A.S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Mahalle sakinlerinden emekli zabit katibi Sevim Akgün (67), Afganistan uyruklu kadının engelli çocuğuyla birlikte yaşadığını ifade ederek, "Kadını boynundan kestiğini, birkaç yerden de bıçakladığını duydum" dedi.

Eskişehirde kadın cinayeti Sevgilisi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINDA

Shabana Solaiman Khil'in 1 yıl önce yine Afganistan uyruklu olan eşi S.S.K.'den ayrıldığı, engelli olan oğluyla birlikte yaşadığı, diğer 3 çocuğunun babaları ile kaldığı belirtildi. Olayın ardından 4 çocuk devlet korumasına alınırken, soruşturma sürüyor.

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#Eskişehir#Tepebaşı#Kadın Cinayeti

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