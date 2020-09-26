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ESKİŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 26.09.2020 - 15:48 | Son Güncelleme:

Eskişehir’de kaçak silah operasyonu: 2 gözaltı

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Eskişehir’de kaçak silah operasyonu: 2 gözaltı
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ESKİŞEHİR'de, yasa dışı yolla silah sattığı belirlenen 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin kiraladıkları evde yapılan aramada, ruhsatsız tabancaların yanı sıra silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Eskişehir’de kaçak silah operasyonu: 2 gözaltı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan silah satışı yapan şüpheliler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla takibe alınan şüphelilere yönelik operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kiraladıkları evde yapılan aramada 29 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 42 adet silah namlusu, 39 adet silah sürgüsü, 20 adet şarjör, 41 adet şarjör yayı, 46 adet tabanca fişeği, 5 adet horoz mekanizması, silah yapımında ve namlu açımında kullanılan çok sayıda mengene, kumpas, lehim makinesi, spiral makinesi, kılavuz, demir testeresi, icra mili, matkap ve matkap uçları ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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