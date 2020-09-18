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ESKİŞEHİR,(DHA)
Haber Giriş: 18.09.2020 - 13:41 | Son Güncelleme:

Eskişehir’de kaçak kazı yapan 3 defineci suçüstü yakalandı

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Eskişehir’de kaçak kazı yapan 3 defineci suçüstü yakalandı
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ESKİŞEHİR’de kaçak kazı yaparak define arayan 3 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Kaçak kazıda kullanılan 4 dedektör ele geçirildi.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivrihisar ilçesi Tekören Mahallesi’ndeki Eskiköy mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hemen bölgeye giden jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan B.K., E.G. ve K.K. adlı şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, kazı çalışmalarında kullanılan 4 dedektör ele geçirildi. Jandarma Komutanlığı’na götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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