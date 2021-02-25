Eskişehir’de kaçak cep telefonu ve aksesuarları ele geçirildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinin yanı sıra Çifteler ilçesinde yasa dışı yollardan getirilen cep telefonlarının satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık izniyle takibe alınan 5 şüphelinin iş yerlerine baskın yapıldı. Aramalarda 64 adet cep telefonu, 391 adet hoparlör, kulaklık ve şarj cihazı ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olduğu tespit edilen 455 adet kaçak elektronik ürüne el konulurken, iş yeri sahibi 5 şüpheli de gözaltına alındı.