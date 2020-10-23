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ESKİŞEHİR (İHA)
Haber Giriş: 23.10.2020 - 11:02 | Son Güncelleme:

Eskişehir'de iş bulma vaadiyle 45 bin lira dolandırdı

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Eskişehir'de iş bulma vaadiyle 45 bin lira dolandırdı
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Eskişehir'de bir vatandaşı iş bulma vaadiyle kandırdığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de gelen bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir kadının iş bulma vaadiyle kandırılıp 45 bin lirasının dolandırılması üzerine araştırma başlattı. Şüphelinin Ramazan K. olduğunun anlaşılması üzerine ekipler, saklandığı eve düzenledikleri operasyon ile yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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