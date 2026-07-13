Eskişehir’de insanlık dışı olay! Çocuk parkındaki kaydıraklara yanık yağ döktüler

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Olay, Emek Mahallesi Yanartaş Sokak'ta bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde parka gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, çocukların oyun oynadığı kaydıraklara bidonlarla yanık yağ döktü.

Gece bu durumdan habersiz parkta oynayan çocukların kıyafetlerini yağa bulama ihtimali söz konusu olurken kayganlaşan zemin nedeniyle düşme tehlikesi ile karşı karşıya geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, temizlik çalışması yaparak parkı yeniden normal haline getirdi.

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"ÇOCUKLARI AĞLATMAKLA ELLERİNE NE GEÇECEK BİLMİYORUZ"

Olayla ilgili üzüntüsünü ve tepkisini dile getiren Emek Mahallesi Muhtarı Sibel Akın, "Gerçekten çok üzüldük. Çocukların oyun alanında ne amaçla, neden böyle bir şey yapmışlar, Hiç doğru bir şey değil, bir anlam biz de veremedik. Çocukları kirletmekle, çocukları orada üzmekle, ağlatmakla ellerine ne geçecek bilmiyoruz. Tabii ki bu konuyla ilgili fail ya da faillerin yakalanmasını istiyoruz. Belediye çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz, oraları temizleyip normal haline getirmişler. Çok yanlış işler bunlar" dedi.

"BANKLARI ALIP KAYDIRAĞIN ÜZERİNE KOYUYORLAR"

Parklara yönelik bu tarz zarar verme olaylarının daha önce de farklı şekillerde yaşandığını belirten Muhtar Akın, şunları söyledi:

"Parklarda bankların kırılmaları, salıncakların zincirlerinin kopartılması, tahterevallilerin kırılması gibi olaylar yaşanıyor. Amaçları ne? Çok yanlış, kınıyorum. Hele hele kendi mahalle sakinimizse daha çok kınıyorum. Bankları alıyorlar, kaydırağın üzerine koyuyorlar. Ne kadar yanlış ve insanlık dışı bir şey. Yapmayın lütfen, çocukların oyun alanlarına, yaşlıların oturma yerlerine dokunmayın."

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