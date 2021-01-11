Eskişehir’de imalathaneye çevrilen 3 evde 168 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 3 evin sigara imalathanesine dönüştürülerek kaçak üretim yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık izniyle evlerine yapılan baskınlarda 1 şüpheli gözaltına alınırken, 17 bin 500 adet sarılmış sigara, 168 kilo kıyılmış tütün, 3’ü elektrikli 7 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü. Polis ekiplerince haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla düzenlenen operasyonda, imalathaneye dönüştürülen evlerde hijyen koşullarının hiçe sayılarak tamamen sağlıksız koşullarda sigara üretimi yapıldığı ortaya çıkarıldı. Emniyet yetkilileri, kullanılan ürünlerin yerlerde, merdiven altlarında ve uygunsuz koşullarda muhafaza edildiğinin anlaşıldığını ifade ederek, kaçak sigara ve tütünleri piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi.