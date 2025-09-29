Eskişehir’de ilginç olay: 3 şüpheli yakalandı, 1 yaralı ortada yok

Haberin Devamı

Olay, dün gece saatlerinde Şirintepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Altınoluk Sokak üzerinde ikamet eden bir şahsın silahla yaralandığı, olayın cinayete dönüşebileceği konusunda yapılan ihbar polisi harekete geçirdi.

Olay yerine giden ekipler, yaralı ya da şüpheliye rastlamazken, Dereler Sokak üzerinde bir boş kovan ve kan izleri tespit etti. Çevredeki araştırmasını sürdüren yaralının bir araçla olay yerinden götürüldüğünü öğrendi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalışmasını genişleten ekipler Zincirlikuyu Mahallesi Yurdum Sokak üzerinde olayın şüphelisi olduğu iddia edilen bir şahsın aracını durdurdu. Araçta bulunan biri kadın 2 şahıs gözaltına alındı. Diğer şüphelinin ise yine Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'taki bir markette olunduğunu öğrenen ekipler bu noktaya hareket etti.

Markette otururken yakalanan şüpheli S.A. isimli şüpheli gözaltındı. Ayrıca ekiplerce şüpheliye ait 1 adette tabanca ele geçirildi. Ekiplerin yaralıyı aradığı ve olay yerindeki incelemesinin devam ettiği öğrenildi.