×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eskişehir’de içki içip fenalaşan 2 arkadaştan 1’i öldü

Güncelleme Tarihi:

#Eskişehir#Odunpazarı#İçki
Eskişehir’de içki içip fenalaşan 2 arkadaştan 1’i öldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 02:04

Eskişehir’de, Porsuk Çayı kenarında içki içtikten sonra fenalaşan Burak Can Erikgenoğlu (32) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, durumu ağır olan arkadaşı Hasan Hüseyin Kızılarslan (38) ise tedaviye alındı.

Haberin Devamı

Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi Savtekin Caddesi’nde, Porsuk Çayı kenarında içki içen Burak Can Burak Can Erikgenoğlu ile Hasan Hüseyin Kızılarslan fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Burak Can Erikgenoğlu’nun kalbinin durduğu, Hasan Hüseyin Kızılarslan’ın durumunun ise ciddi olduğu belirlendi. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Erikgenoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hasan Hüseyin Kızılarslan’in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eskişehir#Odunpazarı#İçki

BAKMADAN GEÇME!