Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterde görevli 5 askerin şehit olduğunu açıklamıştı. Şehitlerin naaşları, adli tıp işlemlerinin tamamlanması için Ankara'ya getirildi.

Şehit askerlerin otopsi işlemlerin tamamlanmasının ardından Eskişehir'de uğurlama töreni düzenlenecek. Törenin ardından şehitlerin naaşları, defnedilmek üzere memleketlerine gönderilecek.

Hava Pilot Albay Mehmet Çöl ile Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın Antalya'daki babaevleri Türk bayraklarıyla donatıldı, önlerine taziye çadırları kuruldu.

Haberin Devamı

Şehitlerden Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1310 Sokak'taki babaevine acı haber dün gece ulaştı. Şehit Gürdağ'ın babaevi ve bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Aslen Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden olduğu belirtilen şehit Gürdağ'ın yeni evli olduğu öğrenildi.

Şehit Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün Kepez ilçesinde ikamet eden ailesinin ise Korkuteli ilçesine bağlı Bayatbademleri Mahallesi'nde bulunduğu öğrenildi. Evli ve 2 çocuk babası olan şehit Çöl'ün babaevi ve bulunduğu sokağa da Türk bayrakları asıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehitlerin babaevlerinin önüne taziye çadırları kuruldu. Şehitlerin yakınları ve mahalleli, taziye ziyaretinde bulunarak acılı aileleri yalnız bırakmadı.

Haberin Devamı

Şehit Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın sanal medya hesabında spor yaparken paylaştığı görüntüleri ise yürekleri burktu. Vücut geliştirmeyle ilgilenen Gürdağ'ın spor salonunda antrenman yaptığı ve arkadaşlarıyla birlikte spor yaptığı anlara ilişkin görüntüler, şehadet haberinin ardından sanal medyada yeniden paylaşıldı.

Şehit olan askerlerden evli ve 3 çocuk babası Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan’ın acı haberi, askeri yetkililer tarafından Denizli’nin Sarayköy ilçesi Aşağı Mahalle’de yaşayan annesi Bilgi Demirhan (63) ile babası Cengiz Demirhan’a (69) verildi. Demirhan’ın şehit haberi başta ailesi olmak üzere ilçede büyük üzüntü yarattı. Bilgi-Cengiz Demirhan çiftinin yaşadığı apartmana ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Haberin Devamı

Eskişehir’de yaşayan şehit Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan’ın eşi Nesrin Demirhan’ın 3’üncü çocuğunu 3 ay önce dünyaya getirdiği öğrenildi.

Haber Bültenleri ve E-Posta Tercihleri Türkiye ve dünyadaki en güncel gelişmelerden haberdar olmak için, bültenlerin gönderileceği e-posta adresini girin. Ad Soyadı E-Posta Adresi Bülten Seçimleri Gün Başlıyor Gün Sonu ETK Kuralları ve Bilgilendirme Metni kapsamında onay veriyorum. Abone Ol Keşfetmeye Devam et