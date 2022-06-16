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Eskişehir'de 'heimlich manevrası' öğretmenin hayatını kurtardı

#Eskişehir#Okul#Öğretmen

Nefes borusuna kaçan kuru üzüm nedeniyle boğulmak üzere olan Eskişehir 30 Ağustos Ortaokulu Din Kültürü öğretmeni Canan Tüzer, aynı okulun Türkçe öğretmeni Uğur Tiryaki yaptığı 'Heimlich Manevrası' ile ölümden döndü.

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2 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen olay güvenlik kameralarına yansıdı. Öğretmenler odasında teneffüs saatinde dinlenen Din Kültürü öğretmeni Canan Tüzer, nefes borusuna kaçan kuru üzüm nedeniyle nefessiz kaldı. Kameraya takılan görüntüde yere yığılan öğretmeni okulun müdür yardımcısı Tuğba Altıntaş fark ederek yardım istiyor.

Olayı öğrenen Türkçe öğretmeni Uğur Tiryaki yaptığı Heimlich Manevrası ile Canan Tüzer’in nefes almasını sağladı, diğer öğretmenler de yardıma koştu. Öğretmenin kendine gelmesi ile rahat bir nefes alan öğretmenlerin su vererek yardım ettikleri kameraya yansıdı.

Eskişehirde heimlich manevrası öğretmenin hayatını kurtardı

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#Eskişehir#Okul#Öğretmen

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